Труханов хочет, чтобы Одесса достойно встретила 30-летие независимости Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл рабочее совещание со своими заместителями и руководителями ряда городских департаментов по определению приоритетных планов, которые должны быть реализованы в 2021 году, в первую очередь, мероприятий в рамках празднования 30-летия освобождения Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Как отметил Геннадий Труханов, открывая совещание, необходимо провести анализ всех объектов, которые находятся в работе, и анализ планов, которые у городской власти достаточно амбициозны.

«Этот год – год 30-летия Независимости Украины. Для нашего молодого государства это круглая дата, которую мы должны встретить достойно. И, как и ко дню города, сделать подарки в виде новых объектов инфраструктуры, которые улучшают качество жизни одесситов и увеличивают привлекательность города для гостей Одессы», — сказал Геннадий Труханов.

Участники совещания наметили сроки окончания капитальных работ по действующим объектам, в первую очередь, это ввод в эксплуатацию городской ПЦР-лаборатории, приёмного отделения Еврейской больницы, городской больницы №8 и других медицинских учреждений.

Также прошло обсуждение вопросов по объектам школьной, спортивной, социальной и культурной инфраструктур, которые планируются к реализации в 2021 году.



Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года мэрией планировалось открытие в лабораторном корпусе Одесской городской клинической инфекционной больницы помещений для создания собственной ПЦР-лаборатории.