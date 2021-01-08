В Одессе начался ремонт Деволановского спуска

На Деволановском спуске в Одессе начались обещанные мэрией работы по капитальной реконструкции.

Об этом сообщил ТАЙМЕР.

«Пока что дело касается замены подземных коммуникаций — в частности, меняют линии электроснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводит компания «Роял групп», хотя тендер на ремонт Деволановского спуска общей суммой в 196,8 миллиона гривен выиграл «Ростдорстрой». Возможно, «Роял групп» привлечена к работам в качестве субподрядчика.

Завершить реконструкцию Деволановского спуска планируют в 2023 году.

Как сообщала Одесса News, 12 июня в системе публичных закупок ProZorro городским управлением капитального строительства был объявлен тендер на капитальный ремонт Деволановского спуска.

Фото: ТАЙМЕР