По улочкам Одессы пробежал рождественский трамвайчик

8 января зимний одесский дождь не помешал проведению новогодне-рождественского парада трамваев.

В нём приняли участие два трёхсекционных трамвая «Одиссей МАХ», украшенных новогодними гирляндами.

Прихода одного из них ожидал наш фотокор. Ждать пришлось недолго. Под дождём туда-сюда сновали автомобили, проходили обычные маршрутные трамваи.

Встречались редкие прохожие. На остановке несколько человек ожидали рождественского трамвая в слабой надежде, что он остановится.

Вскоре появилось это сияющее разноцветными гирляндами рождественское чудо. Из-за ограничений, связанных с пандемией, трамвай, к сожалению, проехал без пассажиров и остановок. Тем не менее, внутри празднично украшенных трамваев творческие коллективы исполняли колядки и рождественские песни, которые через динамики были слышны на улице. А Снегурочка, управляющая рождественским «Одиссеем», приветливо помахала рукой. Но хотелось чего-то большего…



На конечных остановках маленьких одесситов угощали сладостями.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров