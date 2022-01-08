Рождественские трамваи прокатились улицами Одессы

7 января, вечером, в Одессе стартовал традиционный Рождественский парад трамваев, к которым впервые присоединились также и электробусы.

Как передаёт корреспондент Одесса News, в 18:08 «Одиссей-МАХ» и два «Одиссея» начали движение с 11-й станции Люстдорфской дороги. На пути к Старосенной площади парад совершил остановки на Вузовском и площади Толбухина.

Внутри вагонов ехали церковные хоры и этно-коллектив Jam Band, которые своим пением создавали атмосферу Рождества. Желающие одесситы могли возможность бесплатно присоединиться к ним.

А в 17:54 с улицы Паустовского стартовал парад электробусов, в котором приняли участие три машины. Они сделали четыре остановки: на улицах Заболотного, Марсельской, Приморской и Морском вокзале.

К 7 часам вечера обе колонны заехали на Старосенную площадь, где парад завершили народными гуляньями. Желающие могли согреться горячим чаем из огромного самовара и полакомиться пирожными.



Как сообщала Одесса News, 19 декабря 2021 года, в День св.Николая в Одессе состоялся парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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