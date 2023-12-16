В Одессе Фонд Рината Ахметова поздравил детей-переселенцев с Новым годом

В рамках новогодней акции «Ринат Ахметов – детям» волонтёры поздравили с новогодними праздниками детей из Мариуполя Донецкой области, которые проживают в Одессе.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

«Новогодняя акция «Ринат Ахметов – детям» продолжается. За более чем 20-летнюю историю менялся её формат, но цель была и остаётся незыблемой. Даже сейчас во время полномасштабной войны. Это – дарить праздник и тепло детям, которые в этом нуждаются больше других. За все годы эта акция Фонда Рината Ахметова охватила более 1 млн детей», – отметили в Фонде.

Фонд уже поздравил с новогодними праздниками детей-переселенцев в центрах «ЯМариуполь» в 16 городах Украины.

Зимними праздниками помощь Фонда детям не ограничивается. Врамках программы «Ринат Ахметов – детям» дети до семи лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребёнка; дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

Одесса News информировала о том, что в сентябре 2023 года бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли гуманитарную помощь в Одесскую область в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

Фото: Фонд Рината Ахметова

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