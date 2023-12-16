В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Котелевский, светлая память

24 сентября на фронте, выполняя боевое задание вблизи населённого пункта Петропавловка Купянского района Харьковской области, погиб военный, житель Арциза Одесской области Игорь Котелевский.
Об этом сообщала пресс-служба Арцизского горсовета.
27 декабря Игорю Котелевскому исполнилось бы 32 года.
Воина похоронили 1 октября в Арцизе.
Одесса News сообщала о гибели на фронте солдата 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса Александра Симоненкова.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Арцизский горсовет
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