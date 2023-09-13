Ночью враг атаковал Одесскую область, есть пострадавшие

В результате ночной атаки на юг Одесской области пострадали шесть человек, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер сообщил в Теlegram.

«Российские террористы в очередной раз атаковали юг Одесщины. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры», – написал он.

Глава ООГА отметил, что продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, спасатели укрощают пожар.

По словам Кипера, известно о шести пострадавших гражданских лицах.

«Три человека в тяжёлой и трое в средней степени тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь», — добавил руководитель области.

Силами ПВО за ночь уничтожены 32 вражеских дрона.

Позже Силы обороны Юга сообщили о разрушенных нежилых зданиях, пожаре на стоянке гражданского автотранспорта и 7 пострадавших гражданских водителях.

Одесса News информировала об уничтожении украинскими силами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный Одесской области российского многофункционального беспилотника «Форпост».

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