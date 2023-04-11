Военные истории: Сэм любит море и кошек, а за Одессу-маму готов врага порвать

Госпогранслужба рассказала о старшем технике связи корабля Морской охраны «Подолье», старшине 2-й статьи Александре, псевдо «Сэм», одессите.

Когда началась полномасштабная война, решение Александра, который 5 лет тому назад проходил срочную службу в Морской охране Государственной пограничной службы Украины, было очевидным: он вернулся в ряды морских пограничников.

После срочной службы Александр серьёзно увлекся гидроциклами. Быстрота, экстрим, адреналин всегда привлекали его. Также Александр овладел героической профессией спасателя и неоднократно спасал человеческие жизни.

«Я знал, что могу помочь своей стране, ведь у меня есть опыт службы», – сказал Сэм.

Его отец также был морским пограничником, но, к сожалению, очень рано ушёл из жизни, успев сформировать мировоззрение сына с детства, привить любовь к родной Одессе, морю.

Без моря Сэм уже не представляет своей жизни. «Когда я был маленьким, мы с отцом гуляли по Одессе и побережью, он рассказывал историю нашего города, я восхищался влюблённостью отца в нашу Южную Пальмиру. Отец был подлинным патриотом. Теперь Одесса для меня – это всё. Поэтому буду защищать и отстаивать её во что бы то ни стало!», – говорит Сэм.

1 марта 2022 года Александр вновь приобрёл статус морского пограничника. Правда, даже не думал, что повезёт попасть именно на корабль, который уже был для него родным. Александр рассказал, что до корабля добрался катером ночью и когда его увидел, ощущения и эмоции невозможно было обуздать.

«Ну, привет, родной! – сказал я и фактически почувствовал энергию нашего железного побратима», – вспоминает пограничник.

«Ну, а когда поднялся на борт и увидел реакцию экипажа на моё прибытие, то эмоции снова нахлынули. Я ещё больше убедился в том, что поступил правильно и почувствовал незаурядный подъём духа», – не сдерживает эмоций Александр.

Заместитель командира корабля говорит, что все, кто до этого знал Александра, искренне обрадовались его возвращению в состав экипажа. Морские навыки Сэм не растерял, некоторые, наоборот, улучшил, достаточно быстр овладел новой для себя должностью и вверенной техникой.

Обычно, энергетику человека очень хорошо чувствуют и считывают братья наши меньшие. И, как доказательство, корабельные коты, проживающие на «Подолье», буквально не отходят от Сэма. А он шутит, что Патрон и Плафон признали его своим после того, как он сделал им кошачьи «тельники».

«Кошки на корабле – это своего рода релаксанты. Их мурлыканье, трение о ноги и желание устроиться рядом с тобой обязательно дают позитив и утешение и нивелируют душевное напряжение», – улыбаясь, говорит Александр.

«Сейчас и наше настоящее, и наше будущее зависит от того, как и когда мы преодолеем врага. А это большое напряжение и сосредоточение, и, конечно же, ежедневное выполнение боевых задач. Именно то, что я снова в строю и бок о бок с побратимами защищаю нашу родную Украину, придаёт мне лично уверенности и сил. Я в своей стихии. Мы обязательно победим, ведь мы сильная и несокрушимая нация. Мы – украинцы!», – говорит влюблённый в море воин.

Фото: Госпогранслужба

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