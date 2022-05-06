В северо-западной части Чёрного моря возможна высадка российского десанта

Противник продолжает сохранять напряжённость в северо-западной части Чёрного моря.

Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«Враг продолжает сохранять напряжё нность в северо-западной части Ч ёрного моря: присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа. Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мероприятий. О результатах этой работы мы оперативно информируем общество, а пока она продолжается, просим сохранять спокойствие и выдержку», — говорится в сообщении.

В частности, жителей просят не посещать пляжи и другие запрещённые территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, не подвергать себя опасности, не мешать действиям военных.

Как сообщала Одесса News, по заявлению Одесского городского головы Генадия Труханова, Одесса может и должна стать надёжным щитом противовоздушной обороны Украины.

Фото: Wikimedia.org

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