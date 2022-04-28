64-й день войны: враг продолжает наступать

Шестьдесят четвёртый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению продолжается.

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 28 апреля, опубликованной в Facebook.

«Идёт полномасштабная вооружённая агрессия РФ против Украины… Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях», – отмечается в сообщении.

Карта боевых действий сост. на 27 апреля (по данным разведки Великобритании)

Так, на Донецком направлении оккупанты ведут активные действия на линии столкновения, пытаясь оцепить группировку войск Сил обороны Украины.

«Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населённый пункт Лиман Донецкой области. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец», – указали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, на Северодонецком направлении враг ведёт наступление на населённый пункт Орехово Луганской области, а на Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного оккупанты ведут интенсивный огонь.

В то же время на Кураховском направлении при поддержке артиллерии российские оккупационные войска наступают в районах Старомайорское – Великая Новосёлка и Любимовка – Зелёное Поле Донецкой области.

На Таврийском направлении российские подразделения противника продолжают проводить маневры, чтобы ввести в заблуждение и предотвратить переброску украинских войск в другие районы.

Также отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать аэродром Мелитополя для базирования и полёта самолётов Су-25, ударных вертолтов Ка-52 и транспортно-боевых самолётов Ми-8.

В Южнобугском направлении группировка российского врага фокусируется на Херсонско-Николаевском и Херсонско-Криворожском направлениях. В результате штурма враг закрепился в районе населённого пункта Таврийское, пытаясь нанести огневое поражение по позициям украинских войск в Александровке и Новой Заре. В районах населённых пунктов Станислав и Молодецк наблюдается увеличение российских единиц реактивной и ствольной артиллерии.

Однако, российские оккупанты продолжают нести потери на суше. Только в Донецкой и Луганской областях за сутки отбили шесть атак противника, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две бронетехники, одна машина и одна зенитная пушка.

Как сообщала Одесса News, ночью 28 апреля в Одесской области был уничтожен вражеский БПЛА.

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