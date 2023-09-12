В районе острова Змеиный ПВО уничтожили российский беспилотник «Форпост»

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили в районе острова Змеиный Одесской области российский беспилотник «Форпост».

Об этом силы обороны юга Украины сообщили в Telegram.

«Отминусованный в районе Змеиного силами противовоздушной обороны юга вражеский дрон «Форпост» – довольно интересный и опасный экземпляр. Он способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов», – пояснили украинские военные.

В силах обороны юга добавили, что в качестве средств слежения и наблюдения на дроне используются электрооптическая и инфракрасная камеры, что даёт возможность его круглосуточного использования. «Форпост» может находиться в полёте около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновлённой версии – и до 350 км.

В подвесных контейнерах этот беспилотник может нести радар для выявления целей на суше, комплексы радиотехнической разведки и ретрансляции сигнала.

«Итак, «Форпост» – многофункциональный дрон, стоимость которого – около $6 млн. И всё это «богатство», благодаря точной работе нашей ПВО, пошло на дно Чёрного моря», – заключили в силах обороны юга Украины.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года подразделения Главного управления разведки Минобороны провели спецоперацию, в результате которой вернули под контроль Украины так называемые «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Чёрном море, а также захватить ценные трофеи: запас вертолётных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), РЛС «Нева», что может отслеживать движение судов в море.

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