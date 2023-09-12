В Одессе впервые в Украине внедрили проект для диагностики болезней головного мозга

В Одессе впервые в Украине был внедрён пилотный проект по телемедицине на базе искусственного интеллекта.

Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения.

«Одесса стала первым городом Украины, где был внедрён пилотный проект из телемедицины «BrainScan». Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минздраве, нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. Уже через 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это ускоряет процесс в несколько раз.

Использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга в рамках проекта показало хорошие результаты.

Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске на Донетчине.

Проект внедряется Министерством здравоохранения Украины при поддержке проекта USAID Ukraine–USAID Украина «Устойчивое развитие национальных систем здравоохранения в Украине» (LHSS).

Одесса News информировала, что в США изучают риски внедрения искусственного интеллекта.

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