Зеленский изменил время празднования Дня медработников — в чём причина

13 июня Президент Украины Владимир Зеленский установил в Украине 27 июля Днём медицинских работников.

Указ об этом опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

«Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад её работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения – День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля», – говорится в документе.

Также Зеленский объявил утратившим силу Указ президента Украины «О Дне медицинского работника», датированный 3 июня 1994 года.

Этим указом день медработника устанавливался в третье воскресенье июня.

Минздрав объяснил в Facebook, что «украинские врачи, которые спасают сотни жизней, больше не будут отмечать профессиональный день с теми, кто ежедневно убивает мирное население».

«Теперь они не будут объединены этой датой с российскими убийцами, которые за время полномасштабной войны унесли жизни почти 40 медиков прямо на рабочем месте. 27 июля – это новый день, когда украинцы будут чтить героических медиков, храбрых и несгибаемых, которые ежедневно под сиренами и взрывами спасают других», – отметили в Минздраве.

Как сообщала Одесса News, согласно Указа Президента Украины от 8 мая 2023 года установлено празднование в Украине 9 мая Дня Европы.

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