По Указу Президента в Одессе отмечают День Европы

Согласно Указа Президента Украины от 8 мая 2023 года установлено празднование в Украине 9 мая Дня Европы.

По соообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, 9 мая на Думской площади в Одессе прошла торжественная церемония поднятия флага Европейского Союза.

«Своими действиями враг ещё больше сплотил нас с европейскими странами, укрепил уверенность украинцев в европейской принадлежности. Одесса благодарит всех, кто поддерживает нас в борьбе за свободу и свободу. Мы низко опускаем голову перед каждым, кто отдал свою жизнь за Украину. Мирного украинского неба, здоровья и благополучия! С праздником! Вместе к Победе!», сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Церемония поднятия флага Европейского Союза прошла также у здания Одесской областной государственной администрации.

Как сообщала Одесса News, по словам Владимира Зеленского, «много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год, начиная с завтрашнего дня, 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм».

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