В ночь на 9 мая враг нанёс удар по Украине крылатыми ракетами

В ночь на 9 мая противник нанёс удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

По сообщению Главнокомандующего ВСУ, около 22.00 8 мая из носителей в Чёрном море враг выпустил восемь крылатых ракет «Калибр», направившихся на восточные регионы страны. Все восемь были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток».

Уже ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолётов стратегической авиации – четырёх Ту-95мс (район Каспия). Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр» уничтожены 14 крылатых ракет, ещё одна — в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Обломки российской ракеты, упавшей на частный двор Голосеевского района Киева. Потерпевших и разрушений нет.

На Днепропетровщину враг направил 8 ракет, все их сбили наши силы ПВО, сообщает Днепропетровская облвоенадминистрация. Обломки упали на четырёхэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.

Двумя крылатыми ракетами была атакована Черкасская область, — информирует облвоенадминистрация. «Детали выясняются. Без пострадавших. В одном из случаев произошёл незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении», — говорится в информации ЧОВА.

Место падения ракеты в Черкасской области

В общей сложности, за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в результате ракетного удара по Одесской области 8 мая полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины на площади 1000 кв.м.

Инфографика: Главнокомандующий ВСУ

Фото: МВД, Черкасская ОВА

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