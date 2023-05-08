В Одессе в Международный день Красного Креста уничтожена гумпомощь организации

В результате ракетного удара по Одесской области 8 мая полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины на площади 1000 кв.м.

Об этом сообщил в Telegram председатель общественного совета Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе.

В момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.

Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено.

Для справки. Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day) отмечается ежегодно 8 мая и учреждён в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана (1828-1910), который родился в этот майский день.

Как сообщала Одесса News, в результате ракетного удара по Одесской области ночью 8 мая трое человек получили ранения, один погиб.

Фото: Сергей Братчук/Telegram

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