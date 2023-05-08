В галерее «AртOdessa» в Горсаду проходит фотовыставка «Мгновения прекрасного»

В галерее одесского Летнего театра Городского сада «#ARTODESSA» до 17 мая проходит выставка художественной фотографии Дмитрия Милютина «Мгновения прекрасного».

Дмитрий Милютин экспериментирует в области современной художественной фотографии. Предметом его пристального внимания становится много простых и поэтических моментов нашей жизни. Восход солнца, облако, цветок, волна, поле пшеницы – обычные явления окружающего мира приобретают в видении Дмитрия особое, эстетическое звучание. Мир очень хрупок, особенно сегодня, когда Украина уже больше года в жестокой схватке отстаивает своё право на жизнь и свободу.

Фотоработы Дмитрия Милютина очаровывают своей поэтикой и раскрывают идею о том, что каждый из нас может чувствовать себя частью огромного и волшебного мира, в котором так много хрупкости и нежности, красоты и силы.

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