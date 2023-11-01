Одесский Украинский театр приглашает познакомиться с «Тенями забытых предков»

4 ноября спектакль «Тени забытых предков» состоится в Одесском академическом музыкально-драматическом театре им. М. Василько.

Впечатляющая инсценировка выдающегося произведения Михаила Коцюбинского. Невероятно выразительные образы-символы, касающиеся каждого сердца. Ни на что не похожи впечатления от просмотра спектакля.

Необычный спектакль привлекает особым форматом творческой мастерской «Зритель на сцене». Эффектное действие поражает большим количеством метафорических сцен и образов-символов. Ярко и отчётливо раскрываются исторические истоки и черты народа. Непостижимый мир горного края привлекает в свои глубины, где живёт дух предков…

Центральной темой повествования остаётся трагическая история любви Ивана и Марички, соединившая в себе сильное чувство и человеческую вражду.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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