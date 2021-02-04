ТЮЗ представляет спектакль «Тэффи. Поезд»

7 февраля Одесский театр юного зрителя представляет спектакль «Тэффи. Поезд».

Первая юмористка начала двадцатого века, «королева русского юмора» — так называли Тэффи. И совершенно заслуженно! В коротких и философских рассказах Тэффи юмор сочетается с грустью и остроумными наблюдениями над окружающей жизнью.

…Что наша жизнь? Поезд, который катится куда-то вдаль. Встречи, расставания, события – как станции на нашем жизненном пути. Не пропустить свою остановку, не забыть главное событие в жизни! Поторопитесь, наш поезд уже отправляется!..

Цена билетов 150 грн. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00 в ТЮЗ.