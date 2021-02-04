Кому в Одессе 5 февраля отключат свет

5 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Ильфа и Петрова: 61, 63, 63/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

5 фев. 17:00

5 фев. Архитекторская: 20, 20/1, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

5 фев. 17:00

5 фев. Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

5 фев. Книжный переулок: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

5 фев. Малая Арнаутская ул.: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 117

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

5 фев. Новощепной ряд ул.: 11, 13, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

5 фев. Пантелеймоновская улица: 95

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

5 фев. Преображенская улица: 81, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

5 фев. Старопортофранкавская улица: 137, 139, 141, 143

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 6:00

5 фев. 23:00

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