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Кому в Одессе 5 февраля отключат свет

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5 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.
Ильфа и Петрова:  61, 63, 63/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
5 фев.		 17:00
5 фев.
Архитекторская:  20, 20/1, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.		 9:00
5 фев.		 17:00
5 фев.
Заславского:  27, 29, 31, 32/34, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00
5 фев.
Книжный переулок:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00
5 фев.
Малая Арнаутская ул.:  96, 98, 100, 102, 104, 106, 117
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00
5 фев.
Новощепной ряд ул.:  11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00
5 фев.
Пантелеймоновская улица:  95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00
5 фев.
Преображенская улица:  81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00
5 фев.
Старопортофранкавская улица:  137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.		 6:00
5 фев.		 23:00

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