Кому в Одессе 5 февраля отключат свет

5 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Ильфа и Петрова: 61, 63, 63/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
5 фев.
|17:00
5 фев.
|Архитекторская: 20, 20/1, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано.
|9:00
5 фев.
|17:00
5 фев.
|Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
5 фев.
|Книжный переулок: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
5 фев.
|Малая Арнаутская ул.: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 117
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
5 фев.
|Новощепной ряд ул.: 11, 13, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
5 фев.
|Пантелеймоновская улица: 95
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
5 фев.
|Преображенская улица: 81, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
5 фев.
|Старопортофранкавская улица: 137, 139, 141, 143
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|6:00
5 фев.
|23:00
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