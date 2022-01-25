Кому в Одессе 27 января отключат свет

27 января в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Академический переулок, 1, 21б, 3, 4, 5, 6, 2, 7а, 8, 10, корп.12, 10а, 7, с 08:00 по 17:00

1-й Китобойный переулок, 4, 42а, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 6, 26В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, корп.1, 36А, 38, 38а, 42, 26А, с 08:00 по 17:00

1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 6а, 12А, 54, 7Б, 2А, 16А, 40А, 7В, 4/, 20А, 6/, 50А, корп.4, 16а, с 05:00 по 22:00

1-й Обильный переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15, с 08:00 по 17:00

1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7, с 08:00 по 17:00

1-й переулок Юннатов, 1, корп.2, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 3, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/, корп.1, 12б, 8а, с 08:00 по 17:00

2-й Академический переулок, 2, 4/а, 5, 6, с 08:00 по 17:00

2-й Китобойный переулок, 1, 50А, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 3, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15, с 08:00 по 17:00

2-й Майский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7А, 10А, 5А, 15, 8А, 7Д, с 05:00 по 22:00

2-й пер. А.Невского, 3, 2а, 4/, корп.1, корп.2, 5, 7, 4, 7г, 1, 4а, 6, 8, 2, 7а, с 08:00 до 17:00

2-й переулок Костанди, 2, с 08:00 по 17:00

2-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2Б, 11А, 3А, 12а, 12б, 20, 9а, 4а, 16а, 2А, 18а, 10а, с 08:00 по 17:00

2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6, с 08:00 по 17:00

3-й Майский переулок, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 21В, 21Г, 28, 22А, 21/1, 21/2, 21А, 26Б, 21Б, 14а, 28А, 41А, 30А, корп.1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, с 05:00 по 22:00

3-й переулок Александра Невского, 2, 3, 3а, 5, 7, 7А, с 08:00 по 17:00

3-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 14а, 9а, 20, 11а, 10А, с 08:00 по 17:00

3-й Украинский переулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 12, 2А, 1в, 1б, 6б, 6а, с 08:00 по 17:00

3-й Флотский переулок, 2а, 3, 5, 6, 9, 11, 5а, 3а, 6а, 4а, 4б, 11а, 19а, 13а, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, с 08:00 по 17:00

4-й Майский переулок, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6-/, корп.2, 22А, 14, 16, 20, 24, 26, с 05:00 по 22:00

5-й Майский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 37, 39, 15А, 3А, 17А, 3Б, 35А, 3В, 37А, 9А, с 05:00 по 22:00

Академическая улица, 1/, 52А, 5, 14/, корп.3, 24, 24А, 29, 30А, корп.16, 36, 37, 39/, корп.2, 47, 47а, 48В, 34В, с 08:00 по 17:00

Александра Невского улица, 1а, 33а, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20Б, 21/, корп.2, 1, корп.4, корп.5, корп.6, 21/1, 21/5А, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, корп.3, с 08:00 по 17:00

Анны Ахматовой улица, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 17/, корп.19, 17/19, 26, 24а, 19/, корп.2, 34Б, 34а, 28/, 32Б/1, 32а, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, с 08:00 по 17:00

Арбузная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1а, 8А, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, с 08:00 по 17:00

Армейская улица, 8, с 09:00 по 20:00

Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20А, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, с 05:00 по 22:00

Архитектурная улица, 10, 12, 14, 14а, с 08:00 по 17:00

Балковская улица, 54, 54б, 54в, с 05:00 по 22:00

Баштанная, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 5/ корп.5, 2а, 6 корп.3, корп.4, корп.12, 8 корп.10, 8/10, 8/10-, корп.34, 8-10/, корп.33, 16, корп.2, 9а, корп.1, корп.20, 4А, корп.7, корп.6, с 08:00 до 17:00

Безымянный переулок, 2, 4, 6, 8, 6А, 9, 2а, 9а, 9в, 10Б, 10, 11, 12, с 08:00 по 17:00

Богдана Хмельницкого улица, 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, с 09:00 по 18:00

Бугаевская улица, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46/, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.40, 48/, корп.2, 50/, 48, 50, 52, 54, с 05:00 по 22:00

Вертелецкого улица, 7Б, 13, с 08:00 по 17:00

Гамова сквер, 1, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 7/, корп.1, с 09:00 по 19:00

Дмитрия Донского улица, 1а, 45Б, 1а/1, 1б, 1, 2, 2/, корп.1, корп.10, корп.11, корп.13, корп.14, корп.2, корп.20, корп.3, корп.33, корп.35, корп.42, корп.53, корп.55, корп.6, корп.7, 2/12, 2/1А, 2/5, корп.52, 2/7, корп.492, 2/8, корп.48, 2/9, корп.47, 2/а, корп.19, 2а, 2А, корп.12, корп.15, корп.18, корп.23, корп.25, корп.27, корп.29, корп.30, корп.34, корп.36, корп.37, корп.38, корп.40, корп.41, корп.43, корп.45, корп.5, корп.8, корп.9, 2А/, корп.17, 2а/, корп.22, 1А, корп.28, корп.31, корп.32, 2а/7, 2б, 3а, 3А, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, корп.4, 9/, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/, корп.21, 11/2, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 12, 13, 15, 15/, 15а/15б, 16, 16/, 17, 17/, 17а, 19, 20, 21, 21/, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/, 41, 41а, 43, 45, 45а, корп.26, с 08:00 по 17:00

Достоевского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4в, 2В, 9, 6а, корп.1, 7а, 4а, 8а, 4б, 9А, 9в, корп.2, 17а, 15а, 11а, 11Б, 13а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25, с 08:00 по 17:00

Ефимова, 2, 4, 6, 7, 7/, корп.3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 17, 19, с 08:30 до 19:00

Ёлочная улица, 5/, 58Г, корп.2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/, 44, корп.17, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В, 44а, с 08:00 по 17:00

Ивана Вазова улица, 6Б, 7, 21, с 08:00 по 17:00

Ипподромный переулок, 10, с 08:00 по 17:00

Китобойная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7/а, 15/1а, 15а, 5а, 8а, 8б, 18а, 9а, 19/2, 19/3, 24, 20А, 20Б, 20В, 20Д, 6/, 21/1, 21/3, корп.2, 22А, 12а, 7/1, 47А, 47/1, 46А, корп.3, 38а, 36в, 36а, 31б, 34Б, 32/1, 33/1А, 33а, 34А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, с 08:00 по 17:00

Костанди улица, 2, 77А, 2Б, 4, 6, 8, 8/, корп.3, 14/, корп.21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40В, 41, 42, 2А, 44, 45/, корп.2, 45А, 47, 48, 48/, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 43, с 08:00 по 17:00

Крымская улица, 1, 3, корп.1, с 08:00 по 17:00

Крымский переулок, 8А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 6А, 3б, 3в, 22, 1б, 5а, 13а, 5Б, 5б, 1А, 6а, с 08:00 по 17:00

Куприна улица, 7, 54б, корп.9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 14/, корп.2, корп.4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19А/1, 20, 20А, 20Б, 21, 21/, корп.23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28Б, 28В, 29а, 30, 7/, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/, корп.1, корп.5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 30В, с 08:00 по 17:00

Левитана улица, 19/, корп.3, 19/4, 19/5, с 08:00 по 17:00

Левкойная улица, 7, 7а, с 08:00 по 17:00

Львовская улица, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54/, корп.2, 56, 58, с 08:00 по 17:00

Львовский переулок, 1, 3, 5, 7, 3/1, корп.6, 8, корп.5, 8а, 10В, 10Б, 10а, 9, 10, 76, с 08:00 по 17:00

Лядова улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 3б, 5, 4а, 3а, 12а, 9а, 7, 9, 10, 11, 12, 15, с 08:00 по 17:00

Мельницкая улица, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, с 09:00 до 19:00

Михайловская улица, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, с 09:00 по 19:00

Молокова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2б, 6Б, 3б, 4А, 11, 1А, корп.2, корп.4, 6/А, 6б, 6В, 6Г, 1Б, 1г, 8а, 8б, 9/, корп.11, 12, 6/, с 08:00 по 17:00

Мясоедовская улица, 28, 30, с 09:00 по 18:00

Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16, с 08:00 по 17:00

Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, с 08:00 по 17:00

Обильная улица, 1, 35Б, корп.3, корп.4, 1/, корп.5, 1/3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 1-, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 11г, с 08:00 по 17:00

Окружная улица, 17, 42б, 17/6, 17/8а, 17Б, 17В, 17Г, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/, корп.1, корп.4, корп.6, корп.8, 29/5, 30, 32, 32/, корп.12, 17/18, 32Г, 33, 33А, 33а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/, корп.2, корп.3, 38/2, 38/2а, 38А, 40, 40а, 40Б, 40В/2, 40Г, 40Д, 42, 42а, 32а, с 08:00 по 17:00

Педагогическая улица, 21, с 08:00 по 17:00

переулок Герцена, 2, 4А, 3, 3А, 5, 6, 7, 2А, 8А, 9, 10, 11, 51, 8, с 08:30 по 19:00

переулок Дмитрия Донского, 2А, 3, 3б, 6, 7, с 08:00 по 17:00

переулок Достоевского, 1, 14в, 4, 8, 9, 9Б, 9б, корп.2, 9Б.9Б, корп.3, 9Б/1, 9Б/3, 9в, 2, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 10а, с 08:00 по 17:00

пер. Славы, 1, 2, 3, 4, 5, 2А, 4/, корп.37, 4-37, 1/1, 5/2, 5Б, 5В, 8А, 6, 7, 8, 9, 10, с 08:00 до 17:00

Планетная,1,38Б,4,6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12Б, 12В, 16, 17, 17А, 3, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/, корп.30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 17В, с 08:00 до 17:00

Подъёмный пер.,1, 16/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 1Б, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 8, с 05:00 до 22:00

Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 30а, 1А, 2А, 3а, 20, 4а, 46А, 16а, 42А, 40А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197, с 08:00 по 17:00

Радио улица, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 2/, корп.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, с 05:00 по 22:00

Сегедская улица, 13, 23Б, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 15, 21, 21А, 21Б, 23, 23а, 19А, с 09:00 по 20:00

Собинова улица, 15, с 08:00 по 17:00

Спутников улица, 1, 22а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 11, с 05:00 по 22:00

Строительная улица, 1, 3, 5, 7, 13, 3а, 1А, 15, 17, 19, 21, 23, с 05:00 по 22:00

Строительный переулок, 4, с 05:00 по 22:00

Сумская,1,69б,4,4а,5,6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/, корп.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 34, с 08:00 до 17:00

Тимирязева улица, 70а, 72, 72/А, 72Б, 84в, с 08:00 по 17:00

Тульская улица, 1, 51а, 3, 3а, корп.3, 3А/, корп.1, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/, 19, 20, корп.4, 21, 21/, 22, 2, 23, 23Б, 24, 25, 26, 26А, 27, 27/, 27а, 28, 29, 29/, 30А, 31, 31/, 32, 33, 33/, 35, 36, 36Б, 36В, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, корп.2, с 08:00 по 17:00

Фёдора Пишенина улица, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 30Б, 33а, 42, 38А, 34А, 30А, 35А, 55А, 51а, 50А, 48А, 46А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, с 08:30 по 19:00

Флотская улица, 4, 4А, 6/1, с 08:00 по 17:00

Фонтанская дорога, 9Б, 15, 15/, корп.2, 15А, 15Б, с 09:00 по 20:00

Фонтанская дорога, 129, с 08:00 по 17:00

Харьковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 5а, 8а, 10, 9б, 6а, 16а, 12.12А, 12а, корп.1, 13а, 16/, 15а, 11, 13, 14, 15, 18, 20, с 08:00 по 17:00

Черниговская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 8А, 8/4, 8а, 4а, 9А, 9а, 1б, 9б, 24, 10а, 3А, 11а, 6а, 6Б, 13А, 13Б, 3Б, 14а, 16А, 7а, 17/, корп.9, 17/1, 7Б, 18а, 2а, 23А, 23Б, 23Г, корп.1, с 08:00 по 17:00

Черниговский переулок, 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5А/1, 6а, 8, с 08:00 по 17:00

Шишкина улица, 1, 44а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, корп.2, 5а, корп.1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, корп.3, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/, корп.17, 15/1, 15/17уч, корп.5, 15-17, корп.4, 1а, 15а, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 19/, корп.83, 19А, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, корп.6, с 08:00 по 17:00

Шота Руставели улица, 23А, 23Б, с 08:30 по 19:00

Юннатов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 4А, 9А, 2а, 1Б, 1а, 12а, 13/30, 3а, 6а, с 08:00 по 17:00.

Одесса News cообщала адреса отключения от электроснабжения на 25 и 26 января.

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