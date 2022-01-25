Ледокол «Ноосфера» взят под фармацевтическую опеку «Подорожником»

Национальный Антарктический научный центр (НАНЦ) и национальная аптечная сеть Украины «Подорожник» подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству, согласно которому компания в 2022 году берёт под фармацевтическую опеку объекты НАНЦ.

Как сообщается на официальном сайте НАНЦ, речь идёт о ледоколе «Ноосфера» и Антарктической станции «Академик Вернадский». Компания согласилась предоставлять им информационно-технологическую помощь, а также обеспечивать всеми необходимыми лекарствами.

По мнению Тараса Коляды, исполнительного директора компании «Подорожник», «сотрудничество с украинскими учёными — это почётная миссия для «Подорожника» в рамках социальной ответственности нашей компании. Имея ​​мощную команду и большой опыт в фармацевтической деятельности, мы уверены, что и на краю света, в Антарктиде, сможем предоставить качественную фармацевтическую помощь украинским учёным, которые работают в чрезвычайно сложных условиях».

Евгений Дикий, руководитель НАНЦ, отметил, что «Подорожник» берёт под фармопеку и команду исследовательского ледокола «Ноосфера», которая теперь будет находиться под надёжной фармзщитой».

Как сообщала Одесса News, ледокол Ноосфера», находящийся на 16-м причале Одесского морского порта, в январе уйдёт к берегам Антарктиды с новой антарктической командой исследователей, в которой, по нашей информации, будет одессит.

Фото: Одесса News, НАНЦ

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