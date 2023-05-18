В Японии подписан Меморандум о сотрудничестве с Одесским горсоветом

18 мая во время командировки в Японию первый заместитель городского головы Сергей Тетюхин принял участие в торжественной церемонии подписания трёхстороннего Меморандума о сотрудничестве между Одесским городским советом, Альянсом городских решений Йокогамы (YUSA) и корпорацией Sansei.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что заключение этого Меморандума стало результатом переговоров с японскими партнёрами, которые проходили во время визита в город-побратим Йокогама одесской делегации во главе с мэром Геннадием Трухановым в марте 2023 года.

«Меморандум направлен на сотрудничество в медицинской отрасли и оказание помощи городу Одессе в виде мобильных контейнеров с медицинским оборудованием. Такая медико-техническая помощь крайне важна для нашего города на фоне российской агрессии и повышенной нагрузки на медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Командировка Сергея Тетюхина в Японию осуществляется при содействии Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в рамках Программы Японского агентства международного сотрудничества (JICA) по экстренному восстановлению и реконструкции Украины.

Фото: «Одесса»

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