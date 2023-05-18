Жильцы дома на ул.Черняховского, 3, в Одессе взывают о помощи

10 мая группа рабочих начала ограждать большой кусок территории на пересечении улиц Черняховского и Маршала Говорова в Одессе, что вызвало большое возмущение жителей близлежащих домов.

Об этом сообщал корреспондент Одесса News.

Ограждение очередного будущего «нахалстроя» на Черняховского 3-хметровым забором существенно ограничило возможности пешеходного перехода, поскольку забор «залез» на недавно восстановленное полотно, где в 2021 году был завершён капитальный ремонт улицы.

После выступления нашего издания над забором появился щит с указанием о планах реконструкции обществом с ограниченной ответственность «Аква» находящегося на этом участке земли магазина.

Одессса News получила коллективное письмо жителей дома № 3 по ул. Черняховского, в котором утверждается: данный объект ни что иное, как классическая коррупционная схема.

В письме, в частности, говорится: «Всё строительство на придомовой зелёной зоне дома. Причём, стена будущего торгового центра в 6 м от длинной стороны дома и высотой пока 9 м, но вы знаете, как растут этажи, в проекте… взяли маленький магазин, «реконструировали » и — большой торговый центр, а интересы жильцов всем безразличны. И этот беспредел в военное время!!! Кому война, а кому мать родна. За державу обидно!».

Разрешительные документы ООО»Аква» выдало Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета. Присоединился к строительству и Департамент по благоустройству города, выдав разрешение на проведение земляных и монтажных работ.

В паспорте объекта говорится о реконструкции одноэтажного нежилого помещения и расширении его для офиса-магазина.

Жильцы дома установили, что магазин, площадь которого сейчас составляет 40,9 квадратных метров планируется увеличить в 10 раз — до 400 кв.м. Авторы проекта находятся в ООО «Викторианский стиль», а провели экспертизу и зарегистрировали в ООО «Ремстройконсалтинг».

«Одесса News» обещает информировать читателей о дальнейших действиях заастройщиков и реакции мэрии.

Фото: Одесса News и жителей дома № 3 по ул. Черняховского

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