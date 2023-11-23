В Одессе установлены 10 первых модульных домов для переселенцев

10 первых модульных домов для переселенцев уже установлены в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что осенью этого года в Одессе начато строительство первого из двух запланированных модульных городков для внутренне перемещённых лиц. Каждый городок рассчитан на 25-30 домов, оборудованных комплектами мебели и всем необходимым для проживания. Общая площадь каждого дома – 39 кв.м.

«В настоящее время 10 первых модульных домов для переселенцев уже установлены. Рядом находится парк Савицкого, учебные заведения и удобная транспортная развязка. Впереди – инженерные и документальные работы», — говорится в сообщении.

«Если всё пойдёт по плану, то, надеюсь, уже в начале следующего года мы сможем заселять сюда семьи переселенцев», — сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Всего на этой локации планируется установить до 30 домов для переселенцев, работающих в городских коммунальных учреждениях. Также рассматриваются и другие локации.

«Сейчас есть договорённость о предоставлении Одессе 40 модульных домов. Спасибо за помощь Hapi Homes и американскому фонду GH Century», — добавил мэр Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

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