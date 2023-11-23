638 дней войны: Обстановка на фронте осложнена, но контролируема

Пошли 638-е сутки полномасштабного вторжения страны агрессора Российской Федерации в Украину. Обстановка на фронте сложная, однако контролируемая. Вооружённые силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции.

Так охарактеризовал военную ситуацию Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в режиме онлайн 22 ноября на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

«Подробно проинформировал наших партнёров о ситуации на поле боя. Отметил, что обстановка на фронте осложнена, однако контролируемая. Вооружённые силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их вероятных планах на ближайшее время», – написал Главком ВСУ.

Тем временем, Генштаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации по состоянию на 6 утра 23 ноября.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Враг нанёс 3 ракетных, 43 авиаудара, совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Также, в ночь на 22 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 14 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Противовоздушной обороной уничтожены все 14 шахедов. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие для них направления;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие для них направления; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг вёл штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак. На Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском направлении враг вёл штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак. На Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях, а на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, истощая врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях, а на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, истощая врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины прдолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, вести контрбатарейную борьбу, наносить огневое поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 таких районов, а также пункт управления, средство ПВО, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.

Одесса News информировала, что, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, предоставление финансовой и военной помощи Украине отвечает национальным интересам Соединённых Штатов.

На главном фото боец 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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