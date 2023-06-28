490-й день войны: идут тяжёлые бои

Начались 490-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Страна-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ в оперативной сводке состоянием на 6 утра 28 июня, за прошедшие сутки российские захватчики выпустили по территории Украины 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты из С-300, нанесли 24 авиационных удара и совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

«Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населённого пункта Беленькое Донецкой области. Есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.

Спасательные работы в Краматорске ночью 28 июня

Из оперативной сводки ВСУ выясняется, что идут тяжёлые бои, на определённых направлениях — продвижение, в обороне — без утраченных позиций.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где ведутся бои за каждый метр. Противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки, на Купянском направлении обстрелял из артиллерийских и миномётных орудий более 20 населённых пунктов Харьковской области, более 15 — в Луганской и Донецкой областях.

«На Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Васильевки, успеха не имел», — говорится в сводке ВСУ.

На Авдеевском направлении враг нанёс авиаудары в районе Авдеевки, совершил артобстрелы более 20 населённых пунктов в Донецкой области.

Не имел успеха враг и на Марьинском направлении, проводя свои наступательные действия.

На Шахтёрском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь, деоккупированный днями ВСУ.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск — наносит авиаудары, совершает артобстрелы также и в Днепропетровской и Николаевской областях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам.

Наши защитники уничтожили 6 вражеских разведывательных БпЛА, поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса «Бук» и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

На главном фото: боец ВСУ

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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