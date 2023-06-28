В Украине максимально подняли цены на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

В вечерний пик потребления эта цена повысилась на 80%, — говорится на сайте комиссии.

Для рынка «на сутки вперёд» и внутрисуточного рынка граничные цены составят:

с 0.00 до 7.00 и с 23.00 до 24.00 – 3 тыс. грн/МВт-ч;



с 7.00 до 19.00 – 5600 грн/МВт-ч;



с 19.00 до 23.00 – 7200 грн/МВт-ч;



минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-ч.



Для балансирующего рынка максимальная предельная цена составит 125% от цены рынка «на сутки вперёд», минимальная – 0,01 грн за МВт-ч.

Для справки. С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году верхние price cap на электроэнергию были установлены на уровне 2000 грн и 4000 грн за МВт-ч для часов минимальной (23.00 – 7.00) и максимальной (7.00 – 23.00) нагрузок.

Это означает, что с 30 июня они увеличиваются на 40–80% в зависимости от времени суток.

Как сообщала Одесса News, 30 мая правительство Украины приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

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