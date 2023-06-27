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  4. ЮНИСЕФ поставил Украине 120 тысяч доз вакцины против столбняка, дифтерии, коклюша

ЮНИСЕФ поставил Украине 120 тысяч доз вакцины против столбняка, дифтерии, коклюша

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 120 тысяч доз вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Вакцинация АКДП предоставляет детям защиту от серьёзных инфекционных заболеваний. Коклюш, дифтерия и столбняк могут иметь серьёзные последствия для здоровья детей, особенно в условиях войны, когда доступ к медицинской помощи может быть ограничен. В рамках сотрудничества МОЗ с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) мы системно обеспечиваем пункты прививки по стране необходимой вакциной. Именно поэтому важно проверять вакцинальный статус и ревакцинироваться при необходимости», — сказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Отмечается, что полученная вакцина распределена между областями для проведения прививок.

Прививка против дифтерии, столбняка и коклюша входит в Календарь профилактических прививок и проводится бесплатно. Согласно национальному календарю прививок, вакцина АКДП вводится в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, затем в 6 лет проводится ревакцинация вакциной АДП (дифтерия-столбняк), а в 16 лет — вакциной АДП-М (против столбняка и дифтерии с уменьшенным содержанием антигена, используемого для взрослых).

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года  в Одессу прибыл гуманитарный груз от ЮНИСЕФ — гигиенические наборы и медицинские принадлежности для больниц города.

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