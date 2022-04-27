В Украине отправился в свой первый рейс медицинский поезд

Минздрав Украины, международная организация «Врачи без границ» и «Укрзализныця» отправили 26 апреля в первый рейс новый поезд-мини-госпиталь.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Минздрава.

Поезд состоит из нескольких вагонов, с отделением интенсивной терапии.

«Такой транспорт позволяет эвакуировать из горячих точек Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения. На сегодняшний день специальными медицинскими поездами из зон боевых действий перевезено около 300 пациентов вместе с членами их семей», – пояснили в сообщении.

«Врачи без границ» ищут специалистов, которые смогут работать в командe эвакуационного поезда.

«Сейчас есть потребность в медсёстрах/медбратьях интенсивной терапии, которые легко приспосабливаются к работе в новых условиях и готовы трудиться в разных регионах. Желательно, чтобы кандидаты имели опыт оказания помощи в случае травм, в уходе за пациентами после ортопедических операций и/или практические знания в области интенсивной терапии», – добавили в министерстве.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года город-побратим Генуя (Италия) передал Одессе две машины скорой помощи.

Фото: Facebook

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