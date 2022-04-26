Город-побратим Генуя подарил Одессе две машины скорой помощи

Город-побратим Генуя (Италия) передал Одессе две машины скорой помощи.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что с начала войны Одесса получает гуманитарную помощь от городов-побратимов и городов-партнёров.

«В этот раз в Одессу прибыла помощь из Генуи (Итальянская Республика). От города-побратима Одесса получила две машины скорой помощи с медицинским оборудованием», — говорится в сообщении.

«Одесса очень благодарна мэру города-побратима Генуя г-ну Марко Бучче и Амбассадору Одессы в Итальянской Республике г-ну Аттилио Маллиани за солидарность с нами и бесценную помощь», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, очередная гуманитарная помощь в поддержку Одессы в военное время прибыла в город в апреле от американской компании Ukraine and Ukrainians Abroad.

Фото: «Одесса»

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