Больницы Одессы получили гумпомощь из США

Очередная гуманитарная помощь в поддержку Одессы в военное время прибыла в город от американской компании Ukraine and Ukrainians Abroad.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в этот раз помощь предназначена для городских больниц, которые получат медикаменты, хирургические наборы, перевязочные материалы, капельницы, медицинские халаты, медицинские расходные материалы и многое другое.

«Содействие в координации и доставке гуманитарной помощи оказали благотворительная организация «Морской город» (председатель правления — Константин Колесниченко) и одессит Михаил Пойзнер», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в марте в Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой от города-побратима Марсель (Франция).

Фото: «Одесса»

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