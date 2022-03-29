Из Марселя в Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой

В Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой от города-побратима Марсель (Франция).

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, на этот раз Одесса получила машину скорой помощи с медицинской продукцией и техническим оборудованием (инвентарь и строительные инструменты).

«Гуманитарная помощь передана одесским медицинским учреждениям», — говорится в сообщении.

«Мы благодарны мэру города-побратима Марсель г-ну Бенуа Пайян и жителям Марселя, а также председателю Пожарной службы Марселя г-ну Патрику Ожье», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается также, что в Одессе продолжается работа по созданию логистических складов, где формируются запасы продуктов длительного хранения и медикаментов. «Уверен, что при такой поддержке партнёров и друзей со всего мира Одесса будет обеспечена всем необходимым», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, 6 марта Марсель передал Одессе три машины скорой помощи и медикаменты, 9 марта — пожарную машину, 13 марта ещё две машины скорой помощи.

Фото и видео: «Одесса»

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