10 марта в городе-побратиме Стамбул установлен туристический символ Одессы «Якорь-сердце».

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на открытии присутствовали мэр Стамбула Экрем Имамоглу и Генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский.

«Для Одессы это очень знаковое событие. И я всем сердцем и мысленно с нашим родственным городом и турецким народом. Якорь-сердце – это частица Одессы в Стамбуле, это знак нашей плодотворной многолетней дружбы, а также благодарность за всю ту поддержку и помощь, которая оказывается с первого дня полномасштабного вторжения», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, который не смог присутствовать на открытии из-за частых вражеских атак на город.

Роман Недильский также передал Экрему Имамоглу часть сбитой российской ракеты. Украинские художники превратили разрушительное оружие в артобъект как символ того, что Украина — это о свете, справедливости и добре.

«Мы верим в силу единства и важности нашей гуманитарной обязанности содействовать миру и стабильности. Вместе мы можем изменить ситуацию», – сказал мэр Стамбула.

Одесса News информировала, что в Марселе — городе-побратиме Одессы — якорь-сердце, установленный в знак дружбы в 2019 году на марсельском побережье Средиземного моря, перенесён на центральную площадь — к Ратуше Марселя.

Фото: «Одесса»

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