В Одессе открыта выставка работ художника Константина Скопцова

До 5 апреля в Арт-пространстве Универсального читального зала (ул. Екатерининская, 67) открыта выставка «Мир&Символ» одесского художника, графика, живописца, иллюстратора Константина Скопцова.

Он позиционирует себя как андеграундный художник. Отказался от попыток получить академическое художественное образование. Выставочную деятельность ведёт с 1976 года, показывая свои работы на квартирах, фойе кафе и кинотеатров. С конца 80-х годов выставляется в галереях и музеях.

Автор является представителем «Парижской школы украинской живописи», арт ассоциации “Fenix” (Paris), действительным членом академии Nouvelle Academie Libre (Paris), почётным членом ассоциации “Battle arts of Vietnam”.

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