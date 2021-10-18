В Одесском оперном — CARMINA BURANA — жемчужина бархатного сезона театра

В 1934 году немецкий композитор и музыкальный педагог Карл Орф случайно познакомился с каталогом вюрцбургского антиквариата в котором наткнулся на название «Carmina Burana, латинские и немецкие песни и стихи из бенедиктинского-бойернской рукописи XIII века, изданные И. А. Шмеллером».

Эта рукопись, не имевшая названия, составленная около 1300 года, находилась в Мюнхене, в придворной Королевской библиотеке, хранителем которой в середине XIX века был Иоганн Андреас Шмеллер. Он издал его в 1847 году, дав латинское название Carmina Burana, что означает «Бойернские песни» по месту находки в начале XIX века в бенедиктинском монастыре в предгорьях Баварских Альп. Книга пользовалась большой популярностью и менее чем за 60 лет выдержала 4 издания.

Название «с магической силой приковало моё внимание», — вспоминал Орф. На первой странице книги была помещена миниатюра с изображением колеса Фортуны, в центре его — богиня удачи, а по краям — четыре человеческие фигуры с латинскими надписями. Человек наверху со скипетром увенчан короной — «царствую»; справа спешащий за упавшей короной — «царствовал»; протянутый внизу — «тот, что без царства»; слева поднимается вверх — «буду царствовать». И первым был помещен латинский стих о Фортуне, меняющейся как луна.

Орф сразу же представит себе новое произведение — сценическое, с постоянной сменой ярких контрастных картин, с поющим и танцующим хором. И той же ночью сделал наметки хора «Я оплакиваю раны, нанесённые мне Фортуной», который потом стал №2, а на следующий день, утром написал другой хор — «Милая желанная весна» (№5). Творение музыки шло очень быстро, заняв лишь несколько недель, и к началу июня 1934 года «Кармина Бурана» была готова. Композитор сыграл её на рояле своим издателям, и те пришли от музыки в восторг. Однако работа над партитурой завершилась лишь 2 года спустя, в августе 1936-го.

В средневековом сборнике «Кармина Бурана» содержится более 250 текстов. Их авторы — известные поэты и монахи, студенты и школьники, бродили из города в город, из страны в страну (по-латыни их называли вагантами) и писали на разных языках — средневековой латыни, старинном немецком, старофранцузском. Использование их Орф считал средством «вызвать душу старых миров, язык которых был выражением их духовного содержания»; особенно его волновали «захватывающий ритм и картинность стихов, певучая и единственная в своём роде краткость латыни». Композитор отобрал 24 текста разной длины — от одной строки до нескольких строф, разных по жанрам и содержанию. Весенние хороводы, песни о любви — возвышенное, стыдливое и откровенно чувственное, песни застольные, сатирические, философско-свободомыслящие составляют пролог под названием «Фортуна — обладательница мира» и 3 части: «Ранней весной», «В кабаке», «Суд любви».

Цена билетов от 50 до 460 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 23 октября, суббота, 18:30.

Место проведения: Оперный театр.

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