16-летний одессит раскачал 100 звёзд и получил полмиллиона гривен

16-летний одессит Муаяд Абдельрахим стал победителем вокального шоу «Співають всі» на телеканале «Украина» и обладателем главного приза в размере 500 тысяч гривен.

Юный талант сумел покорить жюри исполнением песни «Люди, як кораблі» группы «Скрябин», которая принесла ему максимальные 100 баллов.

В финальном выступлении Абдельрахим получил от жюри 84 балла и занял первое место. Второе место досталось баристе со Львова Эскену Зове — за него проголосовали 78 членов жюри. Третье место заняла жена композитора и музыканта Евгения Хмары Даша Ковтун, известная под псевдонимом ODARA, набрав в финале 67 баллов.



«Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал. Победа на шоу – это большой шаг вперёд и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать ещё больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело», — сказал Муаяд Абдельрахим.

Что касается денег, то их половину «я отдам родителям, ведь они меня постоянно поддерживают и тратятся. А остальные оставлю себе, возможно, буду копить на машину – 2 года осталось до 18-летия, почему бы и нет. Но это не точно, я ещё подумаю», — таково мнение победителя.

Кстати. Житель Одессы Муаяд Абдельрахим занимается вокалом уже 5 лет.

Для справки. Вокальное шоу «Співають всі!» проходит в Украине впервые. Проект является аналогом британского формата All Together Now, который впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

