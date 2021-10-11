«Танцы со звёздами»: их осталось 9 пар, в том числе одессит MELOVIN

В прошедшее воскресенье телеканал «1+1» показал новый, шестой, выпуск шоу «Танцы со звёздами», в котором принимает участие одессит, эпатажный певец MELOVIN.

Шестой прямой эфир был вечером Кумиров. Выступивший одессит посвятил свой танец маме. Накануне MELOVIN решил сделать ей сюрприз: попросил маму написать на листочке своим почерком фразу «Я с тобой». И эти мамины слова её почерком он перенёс в виде тату на свою руку.

MELOVIN рассказал, что его мама — человек, который помог ему принять себя таким, каким он есть на самом деле.

«Если бы не моя мама, не было бы ни творчества, ни силы. Не было бы Меловина. Это мой самый большой кумир», — сказал одессит.

Мел признался: мама всегда его поддерживала: и во время буллинга, и во время его каминг-аута:

«Я всегда был таким бунтарём. Жил в буллинге с начала средней школы. Мама меня поддерживала и говорила, что это всё пока что: «Они просто ещё не знают, кем ты будешь». Она первой приняла меня таким, какой я есть. Я сказал маме: «Мам, я люблю и парней, и девушек». Она меня обняла и сказала: «Ты для меня был, и есть, и будешь одним единственным сыном. Это всё неважно. После этого я не боюсь уже ничего».

О своём выступлении он сказал, что танец в его с Лизой Русиной исполнении — это танец о маленьком ребёнке из Одессы, который живет в Меловине. Сам певец отметил, что будет без грима, очков и любых украшений:

«Буду с голой душой. Не обижайте эту душу, ведь она вам сегодня доверилась».

После выступления мать MELOVINA Валентина Бочарова прокомментировала тату, сказав, что не очень одобрительно относится к татуировкам сына. Но добавила, что сын всегда был вежливым парнем.

Сам MELOVIN после выступления сказал: «Мама, я тебя так люблю, что такого слова не существует на планете».

Жюри вновь разделилось во мнениях.

Екатерина Кухар сказала: «Вот таким настоящим вы мне действительно больше нравитесь», и поставила ему «8». Одессит Макс Чмерковский отметил, что исполненный танец — лучший для Меловина в сезоне, но ему хочется, чтобы получилось лучше, и оценил танец на «7». Певица Юлия Санина отметила отсутствие эпатажа, протеста: «Мне понравилось, как ты обнажил свою душу», за что удостоила танцора-певца баллом «9». Влад Яма поставил «семёрку».

Меловин пообещал, что будет и дальше продолжать себя раскрывать.

По результатам зрительского голосования, не удалось доказать зрителям, что они достойны победы — паре Lida Lee и Алексей Базэла. MELOVIH продолжит участие в шоу.

Одесса News сообщала, как MELOVIN на музыкальном фестивале Atlas Weekend в июле 2021 года в Киеве, поцеловался на сцене с парнем и размахивал флагом ЛГБТ.

Фото и видео: 1+1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.