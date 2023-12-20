В Одессе пройдёт шоу для детей «MINECRAFT против BRAWL STARS»

23 декабря самые популярные персонажи и знаменитый сюжет на сцене Одесской областной филармонии.

В программе шоу «MINECRAFT против BRAWL STARS» – весёлые интерактивы, энергичные танцы, непредсказуемые путешествия во времени и пространстве и много другого интересного.

Дети смогут лично пообщаться с любимыми героями и вместе с ними поучаствовать в невероятных приключениях. Это будет увлекательное путешествие в разные миры в поисках яйца дракона. Кроме того, зрители смогут подружиться с жителями Minecraft и помогут Браулерам противостоять Роботу Босу захвату мира Brawl Stars.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь. Детям до 4 лет бесплатно без предоставления отдельного места.

Приходите к 16 часам.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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