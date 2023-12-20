Черноморским гуманитарным коридором прошли уже 305 судов

Черноморским гуманитарным коридором прошло 305 судов, которые перевезли более 10 миллионов тонн зерна и другой агропродукции.

Об этом сообщила в соцсети Х посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет Укринформ.

«Более 10 миллионов тонн зерна и других грузов на 305 судах безопасно прошли через Черноморский гуманитарный коридор. Агрессия России не может остановить Украину в её стремлении накормить мир», – написала посол США.

Одесса News информировала, что с момента запуска коридора (август 2023 года) порты Большой Одессы приняли 337 новых судов под загрузку, ещё 79 готовятся принять в ближайшее время.

Инфографика: посол Бриджит Бринк/Х

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy