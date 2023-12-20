Конгресс США сможет утвердить помощь Украине не раньше января

Американские сенаторы не проголосуют по пакету дополнительной помощи Украине до начала следующего года.

Это следует из совместного заявления лидера демократов в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, опубликованного 19 декабря на сайте демократического большинства, пишет издание ГОРДОН.

В заявлении говорится, что в ходе переговоров, посвящённых «дополнительному законодательству о национальной безопасности» – вопросу иммиграционного контроля на границе США с Мексикой, с которым в обсуждаемом пакете связаны одобрение дополнительной помощи Украине и Израилю, сенаторы «добились обнадёживающего прогресса», однако «сложные проблемы остаются».

«Мы полны решимости удовлетворить потребности на южной границе и помочь союзникам и партнёрам противостоять серьёзным угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе… Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату быстро принять меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года», – сказано в тексте.

Лидеры партий пообещали, что Сенат «не оставит эти вызовы национальной безопасности без ответа», а в оставшееся в этом году время переговорщики от Сената и администрации президента «продолжат добросовестно работать над завершением соглашения».

Шумер заявил журналистам, что переговорщики «будут очень, очень усердно работать в период декабрьских и январских каникул», цитирует Reuters. По его словам, цель демократов – «добиться чего-то» сразу после возвращения сенаторов с каникул.

Один из руководителей республиканской фракции в Сенате Джон Тьюн также подтвердил журналистам, что сделка не будет заключена до начала 2024 года. Он обвинил в этом демократов, которые, по мнению их оппонентов, «дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного соглашения по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно».

Reuters обращает внимание, что иммиграция – один из самых спорных и вызывающих разногласия вопросов в политике США, и попытки двухпартийных реформ за последние 20 лет неоднократно терпели неудачу. Независимый сенатор Кирстен Синема, участвующая в переговорах, заявила, что это «самая сложная область американского законодательства».

В администрации президента США предупреждали, что у США полностью закончатся ресурсы для предоставления помощи Украине до конца календарного года. США планируют предоставить ещё один пакет военной помощи, но после этого средства Пентагона на поддержку Украины закончатся.

Одесса News информировала, что Всемирный банк 14 декабря объявил о выделении $1,34 млрд дополнительной финансовой помощи Украине для обеспечения критически важных государственных услуг на национальном и региональном уровнях в стране.

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