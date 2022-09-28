Кабмин решил запретить вывоз товаров из Украины на таможенную территорию РФ

Кабинет Министров Украины 27 сентября принял постановление о запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию РФ.

Об этом сообщает сайт Министерства экономики.

Постановление предусматривает запрет на вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, торговым государством или страной назначения которых является Россия. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения российской агрессии против Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко объяснила, что с начала войны экспорт товаров в РФ фактически и был остановлен, но теперь это закреплено официально.

«Это постановление – ещё один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции — это средство не только реагирования на военную угрозу, но и предотвращения агрессии в будущем», — заявила она.

Эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед субъектами России, установить юридическую чёткость в вопросе невыполнения контрактов, и теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках, отметили в Минэкономики. Там уверяют, что по прогнозам, это решение не будет иметь негативных экономических последствий.

Для справки. По данным статистики, с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию России составил всего $4,2 млн. В основном это была продукция из чёрных металлов (на сумму $4,189 млн) и химическая продукция (на $57,2 тыс.).

При этом в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в РФ товары на $250 млн.

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров Украины в июне 2022 года запретил экспортировать в 2022 году природный газ местной добычи, уголь и мазут.

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