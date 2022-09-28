28 сентября 4 судна ушли из одесских портов, как долго будет открыт зерновой коридор

28 сентября из портов «Черноморск» и «Южный» вышли 4 судна.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что на их борту 115 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

«Среди них MAGNUM FORTUNE, перевозящий 51 тыс. тонн украинской пшеницы для Бангладеша, и ALMERAY с 32,4 тыс. тонн кукурузы для Ливии», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что почти через два месяца работы «зернового коридора» из украинских портов вышли 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Однако, как сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 27 сентября, «в Москве прозвучали очередные лживые заявления по поводу очень важного достижения Украины и наших партнёров – восстановление нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу. Информируем партнёров по этому поводу», – заявил Зеленский. По его словам, только в странах Африки украинскую аграрную продукцию за это время экспортировали в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис.

«Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, нужно действовать немедленно», – добавил Президент.

Зеленский не уточнил, чьи лживые заявления из Москвы он имел ввиду.

Президент России Путин 27 сентября рассуждал об экспорте продовольствия из Украины на совещании о ходе сезонных полевых работ. Как пишет сайт Кремля, Путин обвинил Запад в «провоцировании глобального продовольственного кризиса» и заявил о «хищнической политике богатейших стран».

«При этом зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – всё впустую, никто просто не слышит. По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН. А из 46 кораблей, отправленных с понедельника по пятницу на прошлой неделе, 14 указали как страну назначения страну – посредника, Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 были отправлены в Европейский союз. Они что, беднейшие страны, что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», – добавил он.

Как сообщала Одесса News, Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

В сентябре украинское правительство согласовало бесплатную передачу 50 тыс. тонн пшеницы Сомали и Эфиопии. В МИД проинформировали, что Украина выделяет зерно как гуманитарную помощь – в ответ на вызовы, стоящие перед населением африканских стран в сфере продовольственной безопасности. Как заявляли в МИД, в проекте участвуют западные страны – Франция и Германия, они берут на себя расходы на доставку груза.

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