США не выдали визы делегации РФ, председательствующей в Совбезе ООН

США не оформили визы для российской делегации и журналистов, необходимые для визита на мероприятия ООН, и не согласовали прибытие спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом пишет Теlegram-канал посольства России в Вашингтоне.

«Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолёта. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролёт воздушного судна без каких-либо условий и ограничений», – сказал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, в американское посольство в России ещё в конце марта был направлен запрос по оформлению виз, но пока никакого разрешения так и не выдано. Соответственно Антонов призвал Вашингтон выдать визы для российской делегации в ООН, включая журналистов, добавив, что хотя до этого события остаётся несколько дней, определённости всё ещё нет.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

Для справки. В состав Совбеза входят 5 постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, имеющие право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

В Постоянном представительстве Украины при ООН заявили, что одновременное председательство России в Совбезе ООН и жестокая казнь российскими военными украинского военнопленного существенно снижает авторитет ООН.

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