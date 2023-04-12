Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео с казнью россиянами украинского военного, которое начало распространяться в интернете накануне.

В своём видеообращении, опубликованном в Telegram 12 апреля, Президент сказал:

«Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен увидеть. Это видео России, какая она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребёнок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой: такую привычку – уничтожать жизнь. Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз», – сказал президент.

По его словам, «каждый должен реагировать» на это.

«Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдёт время. Мы ничего не намерены забывать и прощать убийц. Закон, ответственность будет за всё. Нужен проигрыш террора. Никто не поймёт, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать. И нам в Украине – максимально сосредоточиться на фронте, максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель – победить. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал – государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь забрал этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла», – заявил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. По факту публикации видео СБУ начала расследование.

Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.

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