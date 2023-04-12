В России публикуют видео о зверствах над украинскими военными для устрашения своих

В России публикуют видеозаписи о зверствах над военнослужащими Украины, в том числе, и для запугивания своих военных.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил руководитель рабочей группы по вопросам взаимодействия со СМИ и родственниками защитников Координационного штаба по обращению с военнопленными, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

По его словам, подобный контент – видео этих зверств российских военных, появляется примерно раз в несколько недель, и это целенаправленная государственная политика РФ по освещению зверств своей армии против украинцев.

«Целью этой политики является, безусловно, попытка деморализовать, посеять панику в украинских Силах обороны и безопасности, что им не удастся. Но такой целью этих публичных зверств является, в частности, устрашение и своих бойцов — мол, не думайте сдаваться в плен, потому что в украинском плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными», — уточнил он.

Юсов отметил, что каким бы отвратительным ни был враг, но Украина остаётся демократическим государством и придерживается Женевских конвенций.

Как проинформировал представитель ГУР, с другой стороны, российские военные действительно активнее обращаются к украинским властям и пытаются сдаваться в плен. Так, за март к проекту «Хочу жить» обратились более 3 тысяч российских военных по поводу того, что они хотят сдаться в плен.

«И на этом фоне вместе с заградотрядами, с репрессиями внутри российского общества и внутри армии используются эти инструменты (устрашение, – ред.), чтобы сделать невозможным этот процесс», — сказал Юсов.

Отвечая на вопрос об обнародованном видео с обезглавливанием украинского военного, Юсов уточнил, что сейчас проводится детальная проверка содержания контента — места, локации, данных о личности и т.д.

По его словам, здесь речь идёт о незаконной казни со стороны государства-оккупанта, и это – очередной вопиющий факт нарушения всех возможных и невозможных правил и норм ведения войны.

«Я уже не говорю о Женевских конвенциях, международном гуманитарном праве и многих других вещах. Это факт, на который мир, безусловно, должен обратить внимание не только, скажем, с сочувствием или возмущением, но совместной работой по привлечению ответственности всех виновных», — заявил представитель ГУР.

Юсов отметил, что это всё – преступления, которые должны быть расследованы и наказаны, и так обязательно будет, и не только на уровне исполнителей, но и организаторов. А организатором является государство Россия.

Для справки. В интернете появились два видео с якобы обезглавлениями украинских защитников. По информации CNN, «на видео, вероятно, изображены отдельные события. Одно из них могло быть записано недавно, а другое – судя по количеству зелени – вероятно, было снято летом».

Одно видео было опубликовано на пророссийском канале в соцсетях 8 апреля. Оно было намеренно снято «вагнеровцами» и показывает два обезглавленных тела украинских военных, лежащих на земле рядом с повреждённым военным автомобилем. Похоже, что у обоих мёртвых военных также отрезаны руки. Российские аккаунты утверждают, что видео было снято вблизи Бахмута.

Второе видео, которое появилось в Тwitter и было намеренно сильно размыто, вероятно, было записано летом, учитывая количество растений в кадре. «На нём пытаются показать российского бойца, использующего нож, чтобы отрезать голову украинского военного. Голос в начале видео наводит на мысль, что жертва могла быть живой, когда началось насилие», — заявило CNN.

Служба безопасности Украины открыла дело по видео с отрезанием головы украинскому военному.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года россияне расстреляли пленного украинского солдата, последними словами которого были: «Слава Украине!».

Издание «Одесса News» по этическим соображениям не публикует видео в этой новости.

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