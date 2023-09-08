Ночью наблюдалось дронопадение в некоторых регионах России

Вечером 7 сентября и ночью 8-го отмечались атаки дронами в некоторых регионах РФ.

Так, в Брянске из-за атаки беспилотника вечером 7 сентября загорелось одно из зданий промышленного объекта, о чём в Telegram проинформировал губернатор области Александр Богомаз.

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения попал в административное здание, в результате чего произошло возгорание. В настоящее время горение ликвидировано», – написал он, добавив, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Как указал Telegram-канал Mash, дрон атаковал завод «Кремний ЭЛ» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники на территории страны-агрессора РФ.

«Всего летели два БПЛА: один сбила ПВО в Выгоничском районе, второй подавили силами РЭБ – он и попал в окна строения на территории завода «Кремний ЭЛ» в городе», – сообщил Mash в Telegram.

Это не первая атака БПЛА, в ходе которой пострадал «Кремний ЭЛ» — завод, создающий продукцию для нужд минобороны РФ, в частности, детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Так, в ночь на 30 августа один из сбитых над Брянском беспилотников упал на этот завод, в результате чего начался пожар.

Брянские росСМИ также информируют о попадании дронов утром 8 сентября в Брянский железнодорожный вокзал: один человек погиб, разбиты стёкла в зале ожидания, кассах дальнего следования, повреждены насколько автомобилей, повреждена крыша вокзала, держатель контактной сети и провод световой гирлянды.

Неспокойно было ночью и в Москве — на востоке столицы в районе Новогиреево виден начался пожар в здании Федеральной таможенной службы, были слышны взрывы.

Согласно подсчётам BBC, в 2023 году страну-агрессор Россию и оккупированные Россией территории Украины атаковали с помощью беспилотников более 190 раз. Чаще всего атакам подвергались Брянская и Белгородская области России, которые граничат с Украиной, а также оккупированный украинский полуостров Крым.

Одесса News информировала, что в последние месяцы участились атаки на Москву и Московскую область, которая расположена примерно в 450 км от границы с Украиной. Несколько раз беспилотники долетали до столицы России. В частности, 3 мая два дрона долетели до Кремля и повредили купол Сенатского дворца. 30 августа атаки дронов зафиксировали в 6 областях (Московская среди них), росСМИ называли это «самой большой атакой беспилотников на российские регионы».

Российские оккупанты обвиняют в атаках Украину. Украина, как правило, не берёт на себя ответственность за атаки, но президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение войны на территорию России – «неизбежный, естественный и совершенно справедливый процесс».

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