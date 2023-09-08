В бою за Украину погиб житель Одесской области, капитан Борис Айзенберг

13 июля возле села Белая Гора Донецкой области погиб капитан четвёртого стрелкового батальона 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Борис Айзенберг (позывной «Борисович»).

Об этом сообщила Фонтанская объединённая территориальная громада.

В мирной жизни Борис сажал деревья, был владельцем дендрария, занимался строительством. Даже на фронте он собирал гербарий и рисовал акварелью.

«Одесса помнит, как он подарил и сам высаживал золотистые ясени и клёны возле Художественного музея вместе с Александром Ройтбурдом… Ему было за 50 и, наверное, он спокойно мог посидеть на службе где-то в тылу, но пошёл защищать Украину и до последнего был на нуле со своими ребятами. Вы когда проходите по Киеву возле Оперы и Одессе возле Художественного, вспоминайте о Борисе и всех, кто нас защищает. Сакуры, произрастающие возле Оперы в Киеве, приехали из-под Одессы. Из дендрария с Фонтанки, принадлежавшего командиру роты нашей 28 бригады Борису Айзенбергу», – написала журналистка Елена Балаба.



Командир батальона Сергей Ткачук сказал, что «он первым приходил на помощь, не ждал просьб или жалоб. Его доброе сердце и широкая душа всегда были открыты. Он был ясным светочем и проводником в сложном и опасном мире для нас всех, его друзей».

Без отца осталась дочь, без сына – родители, без мужа – жена.

Павшего Героя живым коридором встречала Александровка, где его и похоронили со всеми воинскими почестями.

Одесса News информировала, что во время выполнения боевого задания 11 июля вблизи села Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб младший сержант Артур Грамма, военнослужащий механизированного подразделения, родом из Болградского района Одесской области.

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Фото из открытых источников

Видео: Суспільне

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