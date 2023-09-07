В бою за Украину погиб житель Одесской области, младший сержант Артур Грамма

Во время выполнения боевого задания 11 июля вблизи села Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области погиб младший сержант Артур Грамма, военнослужащий механизированного подразделения.
Об этом сообщает пресс-служба Болградской районной государственной администрации.
Мужественному защитнику было 32 года. У него осталась жена.
Как информировала Одесса News, 10 июля 2023 года после ранений, не совместимых с жизнью, в Ровенской области погиб житель г. Белгород — Днестровского майор Владислав Криховецкий.
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Фото: Болградская РГА/Facebook.
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