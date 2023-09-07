Пограничники показали, как уничтожали «Шахеды» в Одесской области

В ночь на 7 сентября ПВО Украины уничтожили 25 беспилотников «Shahed-136/131» из 33-х, запущенных российскими террористами по Одесской и Сумской областях, в том числе 24 — в небе над Одесщиной. В сбивании вражеских беспилотников есть вклад измаильских пограничников.

По сообщению Госпогранслужбы, мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда предыдущей ночью, 6 сентября, сбили четыре дрона типа Shahed-131/136, которые были направлены россиянами на гражданскую инфраструктуру Подунавья.

«В очередной раз охранники государственного рубежа, как составляющая сил противовоздушной обороны юга Украины, внесли весомый вклад в уничтожение дронов-камикадзе. Символично, что на корпусах беспилотников затёртость букв в предупредительных надписях «не браться» образовала более глубокий смысл надписи — «не брать я», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что силы противовоздушной обороны Украины уничтожили в ночь на 6 сентября 23 воздушных цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; одну баллистическую ракету «Искандер-М»; 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Фото и видео: Госпогранслужба

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